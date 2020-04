Non si ferma all'alt, carabinieri all'inseguimento: "Volevo correre dalla mia fidanzata"

Un automobilista, originario della provincia di Modena e di circa trent'anni è stato denunciato dai Carabinieri di Sant’Agata Bolognese (BO) per aver forzato un posto di controllo alla circolazione stradale e tentato la fuga per “amore”.

E’ successo qualche giorno fa, quando tre pattuglie dell’Arma hanno ingaggiato un inseguimento con l’automobilista che non si era fermato all’alt dei Carabinieri al posto di controllo nei dintorni di Sant'Agata.

Dopo alcuni chilometri percorsi a una velocità eccessiva e oltrepassando un incrocio con il semaforo rosso, l’automobilista è stato raggiunto con l’ausilio di altre due pattuglie, allertate dell’inseguimento. Dopo essersi scusato con i Carabinieri, il conducente, identificato in un modenese sulla trentina, riferiva apertamente che aveva fretta di raggiungere la sua fidanzata di Cento per un incotnro amoroso. Oltre alle sanzioni scaturite per aver violato il Codice della Strada, l’automobilista è stato sanzionato di 373 euro per non aver rispettato la normativa legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

