Furto in abitazione a Sant'Agata: ladri traditi da una scia di sangue

Un 34enne casertano e un 38enne napoletano, sospettati di aver commesso un furto aggravato in abitazione, sono sotto stato di fermo.

Venerdì mattina, un 53enne di Sant’Agata Bolognese ha chiamato i Carabinieri per informali di aver subito un furto in abitazione di quattro orologi e un televisore, in casa aveva trovato anche del sangue, probabilmente una ferita che si erano procurati tagliandosi con i vetri della porta finestra frantumata durante l’irruzione.

Ed è seguendo la scia di sangue che i militari di Sant'Agata sono arrivati a un’abitazione distante un centinaio di metri e a incastrare i due campani, che oltre a essere feriti, sono stati trovati in possesso della refurtiva. Il 38enne è stato trasportato, sempre in stato di fermo e quindi piantonato, presso una struttura sanitaria, mentre il casertano è stato rinchiuso in carcere. In attesa di ulteriori accertamenti investigativi, i Carabinieri hanno deciso di applicare la misura restrittiva del fermo dopo aver appurato che la prossima settimana i due si sarebbero trasferiti all’estero per “motivi di lavoro”.