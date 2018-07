Sant'Agata: 65enne morto in casa, non dava notizie da giorni

Un 65enne è stato trovato morto nella sua casa a Sant'Agata Bolognese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, anche a causa delle alte temperature di questi giorni, era a terra. A trovarlo i parenti, che non avevano sue notizie da una decina di giorni: sono entrati in casa e hanno chiamato i Carabinieri.

Da un primo esame, sarebbe morto per cause naturali: l'uomo, pensionato, viveva solo e non si esclude che possa essere caduto dalla scala interna per un malore. Al momento si esclude il coinvolgimento di altre persone, visto che la casa è stata trovata in ordine.