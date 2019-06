Sant'Agata: razzia di pallett nell'azienda, tre 'compari' arrestati in flagranza

Padre e figlio campani, di 48 e 22 anni, e un loro amico, siciliano 27enne, tutti residenti, a Modena sono stati colti in flagranza e arrestati per furto aggravato.

I Carabinieri li hanno acciuffati ieri notte mentre stavano rubando 100 pallet in un'azienda di Sant’Agata Bolognese. Ad avvisare il 112, un un passante che aveva notato un furgone sospetto in via Modena.

Così il radiomobile e le pattuglie di San Giovanni e Sant’Agata sono arrivati sul posto e li arrestati. Il processo per direttissima si è svolto ieri: l'arresto dei due giovani è stato convalidato, mentre per il 48enne è stato disposto l'obbligo di dimora.