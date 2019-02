“BookCrossing in corsia” al Sant'Orsola: special guest Lodo Guenzi

Verrà lanciato domani alle ore 10.30 al padiglione 4 il servizio di BookCrossing in corsia promosso in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

Da domani nelle sale d’attesa degli ambulatori di 6 padiglioni del Policlinico Sant'Orsola saranno presenti 10 totem che metteranno libri donati dai cittadini bolognesi a disposizione dei pazienti e dei famigliari in attesa.

Il via al servizio avverrà con un testimonial d’eccezione. A partire dalle ore 10.30 nelle sale d’attesa degli ambulatori del padiglione 4 di Ginecologia ed Ostetricia insieme al direttore generale del Policlinico Antonella Messori, al coordinatore Politiche Sociali e Relazioni

Territoriali di Coop Alleanza 3.0, Enrico Quarello e al presidente di Librerie.coop Nicoletta Bencivenni, sarà presente infatti Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale.

Il progetto è nato nell’ambito di Smart Hospital per la riqualificazione degli spazi e dei servizi esistenti ed in collaborazione con il concessionario dei servizi commerciali che ha costruito l’iniziativa con Coop Alleanza 3.0 nell’ambito del progetto “Seminar libri”, e con il patrocinio del Centro per il libro e la Lettura del Mibac.