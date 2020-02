Infermieri, il sindacato: "Incarichi senza concorso al Sant'Orsola, lesivo e umiliante"

"Con un blitz la dirigenza del Policlinico Sant'Orsola ha approvato un'intesa a stralcio per la temporanea copertura di posizioni di coordinamento in ambito sanitario. Si tratta di una procedura anomala". È quanto afferma Antonella Rodigliano, segretaria territoriale del Nursind Bologna - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - che ha già fortemente criticata e osteggiato tale procedura: "Con una diffida aveva invitato la struttura sanitaria a rispettare il principio di legalità e affidare gli incarichi solo a seguito di regolare bando pubblico, come richiede la normativa in essere e dalle norme sulla trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa, abbandonando logiche che dovrebbero essere estranee alla Pubblica Amministrazione, specialmente in campo sanitario, ove maggiormente si sente il bisogno di criteri oggettivi e legittimi nella selezione in ruoli di responsabilità continua Rodigliano - che hanno una forte incidenza sul servizio offerto all'utenza".

Per Nursind quindi "questo atteggiamento dell'azienda ospedaliera- continua- ci sembra lesivo e umiliante per ogni infermiere che quotidianamente, all'interno dei reparti con personale ridotto all'osso dall'amministrazione, garantisce comunque ottimi livelli assistenziali, sopperendo alla mancanza delle figure di supporto e alla drammatica carenza di personale infermieristico. Lo stesso che in alcuni casi subisce demansionamenti e che non riceve adeguatamente le indennità di turnazione e il riconoscimento dei tempi di vestizione: tutte circostanze che richiederebbero dall'azienda ospedaliera un atteggiamento più rispettoso ed una scaletta delle priorità nell'affrontare i temi critici". (dire)