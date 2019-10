Distrugge una stanza del Sant'Orsola e dà fuoco alla cella

Ha perso la testa dentro l'ospedale Sant'Orsola, dove era piantonato, e con una sbarra improvvisata, ha distrutto tutto quello che si è trovato davanti.

Protagonista, un detenuto tunisino che è stato riportato alla calma da diversi agenti penitenziari, intervenuti anche per tutelare l'altro detenuto che occupava la camera: "Da sottolineare che il personale intervenuto agiva senza alcuna dotazione di mezzi di protezione (tipo caschi e scudo) e anche i semplici DPI (dispositivi di protezione individuale) come guanti e mascherine, venivano chiesti al personale sanitario" scrive in un comunicato Antonio Fellone, segretario nazionale del sindacato dei penitenziari, Sinappe, che ha anche reso noto l'accaduto "da elogiare la tecnica di mediazione utilizzata dagli agenti intervenuti, che ha permesso di riportare la calma senza l’uso di alcun mezzo di coercizione, anche se dopo non pochi sforzi; tale tecnica, purtroppo non insegnata durante i corsi di formazione, dovrebbe invece essere diffusa tra il personale che sempre più spesso viene a trovarsi in situazioni critiche difficilmente gestibili".

Ma l'aggressività del detenuto non era evidentemente cessata, visto che, una volta rientrato alla Dozza, ha incendiato la cella.

Due giorni fa, presso il Reparto Femminile, una detenuta, dopo essere andata in escandescenza per futili motivi, ha aggredito un paio di agenti una delle quali ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.