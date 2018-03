Sorpresa a rubare all'interno dell'ospedale, 38enne in manette

È stata sorpresa mentre rovistava negli armadietti di un ambulatorio del Policlinico Sant'Orsola e per questo è stata arrestata. È successo ieri notte nei pressi del Padiglione 23 del Policlinico Sant'Orsola: sono stati gli addetti alla vigilanza a chiamare il 112, dopo aver sorpreso la donna dentro i locali dell'ospedale.



Fermata e identificata, la presunta ladra è risultata essere una 38enne di Monterenzio, già resasi protagonista in passato di analoghi episodi. Durante le procedure di accertamento la stessa ha anche cercato di guadagnare tempo e rallentare l'attività dei Carabinieri, simulando diversi malori in maniera piuttosto teatrale, malori non riscontrati dal personale sanitario intervenuto successivamente. Accompagnata nelle Celle di sicurezza del Carabinieri di Bologna, la donna è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.