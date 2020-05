Coronavirus, noleggio biciclette gratis per il personale del Policlinico

Dieci biciclette per andare al lavoro in modo sostenibile. Sono quelle messe gratuitamente a disposizione del personale del Policlinico dalla Fondazione Sant’Orsola, grazie ad un accordo con la Velostazione Dynamo.

Un'opportunità in più per chi non abita troppo lontano dall’ospedale: la bicicletta è, infatti, il mezzo più veloce entro un raggio di 5 chilometri e non crea occasioni di contagio. Le biciclette di Dynamo complete di lucchetto sono quindi a disposizione per chi non ne possiede una. Per prenotarne una basta scrivere una mail, con i dati comprensivi di numero di matricola aziendale, all'indirizzo insieme@fondazionesantorsola.it oppure recarsi presso l’Aula A del padiglione 2 tutti i pomeriggi tra le 14 e le 17.

Per chi invece ha già una bicicletta, ma un po' arruginita, in alternativa al noleggio la velostazione offre ai dipendenti del Sant’Orsola un check-up completo alla propria bici, offrendo nel frattempo una bici cortesia. Per usufruirne è sufficiente presentarsi a Dynamo (Via dell’Indipendenza, 71/z) con il tesserino aziendale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arriva così una nuova soluzione per la mobilità dei dipendenti dopo il taxi a 1 euro per tutti i dipendenti di Sant’Orsola, Maggiore e Bellaria che sta avendo un grande riscontro: durante la prima settimana (dal 20 al 26 aprile) sono state 905 le corse, suddivise quasi al 50% tra Policlinico e i due ospedali che fanno riferimento all’Ausl di Bologna. La Velostazione Dynamo è impegnata in questo periodo insieme alla Consulta della Bicicletta nella campagna #andràtuttinbici, per spiegare i vantaggi dell’uso della bicicletta durante la fase 2, sia in termini di salute che di soluzioni per chi non utilizzerà più il trasporto pubblico.