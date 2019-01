Sant'Orsola: caos al Pronto soccorso, infermiere ferito alla testa

Un cittadino di 21 anni residente a bologna è stato denunciato alla Polizia per lesioni e interruzione di pubblico servizio, dopo che gli agenti sono intervenuti al triage del Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola.

L'epilogo della vicenda intorno alle 8:30 quando gli infermieri del piantone chiamano i poliziotti. Il giovane, palesemente in stato di alterazione alcolica, dopo aver scagliato una barella contro un carrelo dei farmacia aveva rivolto la sua ira contro un operatore sanitario, rompendogli una asta per le flebo in testa. La vittima delle violenze del ragazzo è stata medicata dai colleghi e ne avrà per una quindicina di giorni. Il ragazzo, denuciato per questi fatti, aveva già collezionato un'altro denuncia poche ore prima per un episodio di ubriachezza molesta in via Santa Caterina.