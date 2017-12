Sant'Orsola: caos al Pronto Soccorso, si infuria e ferisce infermiere e vigilante

Erano da poco passate le 2:20 all'ospedale Sant'Orsola, quando un uomo ha cominciato a dare in escandescenze nei locali del Pronto Soccorso, finendo per essere denunciato dalla Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti su richiesta del personale medico, un giovane, cittadino cinese di 28 anni, avrebbe cominciato a discutere animatamente con gli infermieri.

Il ragazzo era stato portato in ambulanza fino al nosocomio, ma una volta uscito ha cominciato a dare segni di squilibrio. Il tentativo di una guardia giurata di portare alla calma il 28enne non è andato in porto, e il giovane diventato più aggressivo. Ne è seguita una colluttazione, che ha portato, alla fine, ad una prognosi di 10 giorni per un medico e il vigilante. Il ragazzo, dall'aspetto alterato, è stato denunciato per lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.