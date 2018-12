I Vigili del Fuoco fanno festa in Piazza Maggiore

Per celebrare la patrona, Santa Barbara, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Bologna festeggiano oggi in Piazza Maggiore. Dalle 9.30 alle 18, tante le attività in programma: dalle eseritazioni, alle calate spleo-alpine dalla Torre dell'Orologio di Palazzo d'Accursio.

I caschi rossi bolognesi hanno reso omaggio a Santa Barbara il 4 dicembre, con la messa dell'arcivescovo Zuppi nella sede del Comando.