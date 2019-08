Santa Viola: picchia la moglie ed esce di casa, i vicini chiamano il 113

Prima picchia la moglie poi esce di casa. Ieri sera alle 23 la Polizia è intervenuta nella zona di Santa Viola. A chiamare alcuni residenti che avevano sentito le grida provenire da un appartamento.

Gli agenti arrivati sul posto hanno visto un uomo ubriaco in strada, lo hanno fermato e sono entrati nell’appartamento da cui provenivano le urla. Lì dove hanno trovato la moglie, una cittadina moldava 25enne, con diverse ferite: ha riferito di essere stata picchiata violentemente dal marito, suo connazionale di 30 anni, che è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La 25enne è stata trasportata al Pronto Soccorso: ne avrà per 6 giorni.

Agli inizi di agosto, una donna era stata ferita con un coltello dal marito per questioni di gelosia.Lite con coltello per questioni di gelosia: moglie ferita, marito in arresto

