Ricercato per stalking, trovato da poliziotto fuori servizio

Un cittadino albanese di 35 anni, L.A. è stato arrestato l'altra sera perché gravato da una ordinanza di custodia cautelare per fatti di stalking. L'uomo era ricercato da qualche tempo e su di lui gravava un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per fatti risalenti a qualche mese prima.

Vittima delle angherie del 35enne è stata la sua ex compagna: i due stavano insieme dal 2014, ma nell'ultimo anno dopo che si erano lasciati, lui non ha accettato la fine della relazione, e aveva preso a seguirla e a pedinarla, sia sul posto di lavoro che in prossimità del domicilio. La donna lo aveva infine denunciato e, recentemente il giudice aveva emanato il provvedimento restrittivo.

Ad accorgersi della presenza dell'uomo nel luogo dell'arresto è stato un poliziotto fuori servizio, che ha notato l'auto del ricercato -i cui estremi erano stati diffusi da poco- lungo via Emilia Ponente. Con un espediente l'agente è riuscito a salire fino all'ingresso dell'appartamento dove il 35enne era ospitato. Una volta accertata la presenza di lui, è scattata la chiamata ai rinforzi e l'uomo è stato portato via.