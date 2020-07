Santo Stefano: ruba la borsa e scappa, ma nel locale ci sono tre Carabinieri

Una 26enne italiana è finita in manette per furto, dopo aver tentato la fuga da una panineria in zona Santo Stefano, dove aveva rubato la borsa di una cliente seduta ai tavoli.

All'interno del locale però si trovavano anche tre Carabinieri, liberi dal servizio, che l'hanno inseguita e bloccata. La giovane ladra, gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché un divieto di ritorno nel Comune di Bologna, è stata affidata ai militari del Nucleo Radiomobile, allertati dai colleghi. ù

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata odierna.

E' il secondo caso in pochi giorni: a fine giugno era sfumato il tentativo di borseggio in via Altabella, ai danni di una signora di 57 anni. Sono stati due poliziotti fuori servizio a osservare la scena e mettersi sulle tracce del ladro.