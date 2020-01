"Aldro vive, Cucchi vive", scritte contro il Sap all'Antoniano. Domani c'è Salvini

Matteo Salvini domani parteciperà alla Befana del poliziotto all'Antoniano, promossa dal sindacato autonomo di polizia, e nella notte sono apparse sul muro di via Guinizelli scritte anarchiche anti Sap.

"Aldro vive, seppelliamo il Sap", a sinistra dell'ingresso e poi un'altra, a destra: "Sap boia, Cucchi vive". A notare le scritte, gli agenti della digos che si sono recati sul posto con la scientifica.

La Befana del poliziotto, alla 33esima edizione, si terrà domani all'interno dell'Antoniano. Sui social intanto si organizza una "protesta pacifica" per l'arrivo di Matteo Salvini in città "a sostegno dei frati dell'Antoniano che affittano lo spazio, contrari ai decreti sicurezza dell'ex ministro, e che non sapevano nulla dell'invito".



Gallery