Furti casa in zona Saragozza, Aitini: 'No sembrano aumentati, ma più controlli'

"Le forze dell'ordine, in realtà, non ci segnalano fenomeni particolari di escalation di furti in quella zona". Così l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini a una domanda della consigliera Foresti in merito alla segnalata impennata di furti in abitazione e canitna in zona Saragozza, girata in forma di domanda al Questione Time del venerdì dalla consigliera Elena Foresti.

Nonostante ciò l'assessore annuncia: "Ho ritenuto di chiedere alla Polizia municipale e alle forze dell'ordine di intensificare immediatamente i controlli e i passaggi giornalieri sia in orario diurno che in orario notturno, per capire se ci sia comunque un'attività di reati in quella zona".

Aitini dovrebbe incontrare anche i residenti: "Mi hanno contattato per valutare con loro la situazione ed eventualmente disporre, fare delle scelte, aumentare i controlli delle forze dell'ordine o un maggior numero di telecamere" ha concluso l'assessore.