Saragozza: perseguita e minaccia la ex, arrestato 37enne

La Polizia ha arrestato un 37enne incensurato nato nella ex Jugoslavia, per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata 47enne ucraina. Da quanto riferito agli agenti, la donna aveva interrotto la relazione anche a causa della gelosia ossessiva dell'uomo. Ieri alle 18:30 si è presentato nuovamente sotto la sua abitazione in zona Saragozza così la vicina ha chiamato il 113 e l'uomo è stato bloccato.

La 47enne aveva già presentato denuncia ai Carabinieri nel 2017 e le forze dell'ordine erano già intervenute. L'atteggiamento aggressivo dell'uomo avrebbe caratterizzato tutto il periodo della loro relazione e convivenza: controllo degli spostamenti, scene di gelosia e divieto di frequentare gli amici. L'anno scorso, durante un litigio in casa, l'avrebbe minacciata, così a gennaio la donna lo aveva lasciato.

Il 5 marzo l'aveva avvicinata dando vita a una scenata in strada, per poi puntualmente arrivare sotto casa della donna con gesti di autolesionismo e pressione psicologica. Il 21 marzo l'aveva pedinata fino al posto di lavoro, poi l'aveva aggredita. Stesse scene il 22 e il 23 marzo, fino a ieri, quando l'ha avvicinata e minacciata dicendole di voler indietro gli oggetti di sua proprietà, altrimenti le avrebbe fatto del male e l'avrebbe fatta licenziare. Ieri la Polizia l'ha ammanettato: ora è alla Dozza in attesa di convalida dell'arresto.