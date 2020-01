'Sardina ospita sardina': gara di ospitalità per il concertone del 19 gennaio

Non solo le piazze, le 'sardine' riempiono anche le case. Con lo slogan "Sardina ospita sardina sos", due dei quattro promotori, Mattia Santori ed Edoardo Caroli, comunicano che in occasione del concerto del prossimo 19 gennaio, "le sardine emiliano-romagnole aprono le proprie porte per accogliere chiunque vorrà venire a scoprire una regione modello della buona politica.

"Ospiteremo chiunque abbia necessità di soggiornare per assistere al concerto e conoscere la stupenda Bologna e l'Emilia Romagna". Per il 19 gennaio, ad una settimana dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna le 'sardine' sfidano dunque anche all'ospitalità, oltre che alla partecipazione in piazza.

Sulla pagina Facebook "6.000 sardine", nella descrizione dell'evento si legge: "Chi viene da fuori regione e volesse raggiungerci già dal sabato potrà contare su una rete di accoglienza auto-organizzata su tutto il territorio Emiliano-Romagnolo. Un'accoglienza diversa basata sulla condivisione e sulla gratuità".

E subito sotto ci sono i link per proporsi come ospite. "Sardina ospita Sardina: Vuoi offrire accoglienza? Ti serve accoglienza?".



Tra i link connessi all'evento anche il collegamento per contribuire all'organizzazione del concertone con una donazione. Sulla piattaforma Ginger, ad oggi, grazie a 2.710 sostenitori, sono stati raccolti oltre 63mila euro, il 127% del budget iniziale di 50mila euro.

L'evento

"Si ritorna dove tutto è cominciato - si legge nella descrizione dell'evento, che già conta migliaia di partecipanti - Per respirare le emozioni di quel 14 novembre e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all'onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto".



"Dalle tre di pomeriggio a oltranza. Sei ore di musica, parole, luci. Sei ore di umanità. Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla.

Il concerto è gratuito e finanziato grazie a una moltitudine di piccole donazioni".