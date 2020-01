Sardine, grande evento il 19 gennaio: ecco gli artisti che saliranno sul palco di Piazza VIII agosto

Sei ore di musica per tornare "dove tutto è cominciato". Le "sardine" tornano a Bologna il 19 gennaio, ma questa volta in Piazza VIII agosto. Un evento che già conta migliaia di partecipanti "per respirare le emozioni di quel 14 novembre e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all'onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto", dicono gli organizzatori.

Tra gli artisti che saliranno sul palco, è arrivata la conferma di Afterhours, guidati dal frontman Manuel Agnelli, Vasco Brondi, artista che canta l’Emilia, la provincia, per dieci anni voce e anima de Le luci della centrale elettrica, e la rock band bolognese Altre di B che dal debutto nel 2011 ha suonato in centinaia di concerti in Italia e nel mondo. ​

Si parte alle tre del pomeriggio con "musica, parole, luci. Sei ore di umanità. Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla.

Il concerto è gratuito e finanziato grazie a una moltitudine di piccole donazioni".