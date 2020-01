"Sardine", il grande giorno "dell'onda anomala", nata a Bologna: dalle 15 in Piazza VIII agosto

"Siamo in piazza VIII Agosto. Guardiamo il vuoto intorno a noi e ci soffermiamo a respirarlo. Ci sfiora quell'emozione gelida che provavamo prima che tutto questo iniziasse, il tremore causato da un vuoto di relazioni, vuoto di fisicità, un vuoto di incontri. Facciamo un respiro più lungo degli altri e ci concentriamo su cosa succederà domani. La piazza si riempirá. Saremo in tanti. Ci incontreremo, ci abbracceremo, ci riconosceremo. In quell'esatto momento capiremo di aver vinto. Vinto contro una macchina che vuole dividerci e renderci soli e che, una volta soli, si prende gioco di noi. La piazza di domani sarà la dimostrazione che esiste un nuovo modo di vivere la politica". Così i promotori alla vigilia dell'evento organizzato dalle "Sardine", "Bentornati in mare aperto", che promettono di tornare a "respirare le emozioni di quel 14 novembre e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all'onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto", dicono gli organizzatori". E ci sono tutti i presupposti per un successo.

A partire dalle 15 di oggi 19 gennaio, sul palco saliranno di Piazza VIII Agosto saliranno cantanti e band (Afterhours, Vasco Brondi, Le luci della centrale elettrica, Altre di B, Subsonica, Marracash, Marlene Kuntz, Casa del Vento, Jimmy & Scots Folk Band, JoyCut, gli Skiantos, Bandabardò, Modena City Ramblers, Rumba de Bodas e Willie Peyote, MarakatimbA, Vibrella Sound e MaLaVoglia, e poi le attrici Matilda De Angelis e Cristiana Dall'Anna, e ancora il Terzo Segreto di Satira, Patrizio Roversi, il vignettista Makkox, Moni Ovadia e Sandro Ruotolo, Alessandro Bergonzoni, PIF e Fabrizio Barca, l'unico ospite "politico". I prsentatori saranno "due bolognesi DOC, amici, regaz, Leonardo Bianconi e Giulia Quadrelli".

Il tutto è stato reso possibile grazie agli oltre 70mila euro raccolti in 24 giorni di crowdfunding grazie a 3.028 finanziatori.

Regionali

In programma anche un "grande evento" il 25 gennaio, giorno precedente al voto per le regionali, ma ancora non si conoscono i dettagli. "Festeggiamo le Sardine, comunque vadano le elezioni noi abbiamo già vinto dal punto di vista sociale – afferma Mattia Santori in conferenza stampa – perché al di là del risultato elettorale, questo patrimonio, emerso grazie all'esperimento Sardine, rimane. E poi – continua – festeggiamo il fatto che ci leviamo Salvini dalle scatole".

