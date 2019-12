VIDEO| Live da Imola: le sardine riempiono la piazza, e si suona "Bella ciao"

Nuova prova, riuscita, della piazza per le sardine. Dopo l'esordio bolognese, a partire dalle 19, a Imola, si sono date appuntamento in Piazza Matteotti, all'indomani della comparsata di Matteo Salvini al mercato rionale.

In piazza anche uno degli organizzatori Mattia Santori che ribadisce il bis a Bologna, l'annuncio sarà dato da Roma, quando tenteranno di superare la dura prova della storica Piazza San Giovanni.

Dopo che un'orchestrina ha suonato "Bella ciao", è stata letta la Costituzione Italiana: "Prima di ogni piazza, dicono che non si riempirà mai, ma alla fine si riempie, come anche oggi” ha detto Santori "facciamo parte di una famiglia e non abbiamo solo marxisti e sovranisti, ma anche gente per bene. Il bello della regione Emilia Romagna è che valorizza le diversità - quindi riportiamo luce".