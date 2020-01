Le prime voci dalla piazza delle Sardine: "Si respira aria pulita e sana"

Dal primo pomeriggio, i sostenitori provenienti da tutta Italia e hanno iniziato a riempire la piazza. Gli organizzatori: "E' una svolta politica per il paese, le piazze tornano a essere piene, c'è una richiesta di una politica diversa".

"Aria pulita, no alle politiche poco umane, vogliamo dare una mano ai cittadini bolognesi a votare nel modo giusto" dicono dalla Piazza".

"In un periodo in cui il massimo dell'impegno è condividere, riuscire a portare tutte queste persone è già un successo - ha detto Pif ai cronisti - se qualcuno di questi ragazzi sentirà il bisogno di andare avanti con altri percorsi, secondo me è un successo, riempire le piazze e metterci la faccia non va più di moda".