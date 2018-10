Lavori in A1: chiusa l'entrata di Sasso Marconi Nord

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l'uscita della stazione di Sasso Marconi nord (ricordiamo che l'uscita di questa stazione è unicamente per chi proviene da Milano/Bologna), per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di domenica 28 alle ore 06:00 di martedì 30 ottobre.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

-Sarà chiusa l'entrata della stazione di Sasso Marconi nord (ricordiamo che l'entrata di questa stazione è unicamente verso Bologna/Milano), per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 30 alle ore 06:00 di mercoledì 31 ottobre.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Sasso Marconi, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

-Sarà chiusa l'entrata della stazione di Sasso Marconi, verso Firenze, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 29 alle ore 06:00 di mercoledì 31 ottobre.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Rioveggio, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.