Sasso Marconi: accoltella l'ex-moglie e poi le sfascia la macchina

Un arresto per tentato omicidio questa mattina presto a Sasso Marconi. Erano da poco passate le sei del mattino quando è arrivata la richiesta di aiuto ai Carabinieri da parte di un uomo che raccontava di un episodio violento appena avvenuto e di una donna ferita con un coltello.

I fatti si sono svolti nell'abitazione della donna, una 40enne di origini russe, che ha ricevuto la visita dell'ex marito, dal quale ha avuto un figlio di 16 anni che non era presente: la lite fra i due (lui anche abusato di alcol) è diventata violenta e a un certo punto l'uomo, M.C. classe '79, ha accoltellato la donna a una coscia con una lama a serramanico, dopo averla percossa. Per lei verranno diagnosticati in seguito un trauma cranico e una ferita arma da taglio alla gamba sinistra per un totale di 21 giorni di prognosi.

Le ragioni del gesto starebbero nel sentimento di gelosia derivante dal sospetto che la 40enne abbia una relazione con un amico comune, incontrato nei pressi dell'abitazione e anche lui malmenato. Pare infatti, dalle prime ricostruzioni, che i tre avessero trascorso la serata insieme, sereni, ma che poi la mattina l'ex marito abbia visto nei paraggi di casa di lei il 33enne. Ecco che è scattato il raptus che l'ha portato a ferire lei e colpire l'altro.

Infine l'uomo è sceso in cortile e se l'è presa anche con la macchina della donna, danneggiata, come anche un secondo mezzo che era parcheggiato di fianco. Era già stato denunciato per maltrattamenti dalla donna nel 2008 e ha diversi precedenti contro la persona e contro il patrimonio. All'arrivo dei Carabinieri M.C. è stato portato in caserma e poi arrestato per tentato omicidio sia nei confronti della ex che nei confronti dell'amico di lei, che non ha riportato ferite.