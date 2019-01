Autolesionismo a Sasso Marconi: litiga con la moglie e si taglia le braccia

Aveva discusso con la moglie per telefono, ma era ubriaco e ha perso la testa. I Carabinieri sono intervenuti in via Porrettana a Sasso Marconi venerdì sera per mettere in salvo un cittadino serbo di 48 anni.

La moglie, sua connazionale, gli aveva comunicato di non voler tornare in Italia, così l'uomo ha dato in escandescenza: ha preso un coltello e si è provocato alcuni tagli sull'avambraccio. A chiamare il 112 un coinquilino. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il 48enne in ospedale, dove è stato sottoposto anche a psichiche.