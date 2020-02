Sasso Marconi: con i pantaloni abbassati, molesta un ragazzino

Un ferrarese di 63anni ha "collezionato" venerdì notte una serie di denunce: a partire dall'ubriachezza molesta, sostituzione di persona fino all'adescamento di minore.

Si aggirava ubriaco nel parcheggio della stazione di Sasso Marconi, dove stazionava anche un gruppo di ragazzini che lo avrebbero deriso e "disturbato". L'uomo, dapprima si sarebbe qualificato come poliziotto, poi, dopo uno scambio di insulti, avrebbe strattonato un minore e, come riferiscono i testimoni, guardandolo in faccia, si sarebbe abbassato i pantaloni e gli avrebbe detto: "Sei bellino, vieni con me dietro il cespuglio".

Sono stati chiamati i Carabinieri che lo hanno portato in caserma e denunciato.