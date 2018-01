Sasso Morelli e Sesto Imolese: centri sociali presto pronti

Si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo da parte del sindaco Daniele Manca e del vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Visani ai cantieri pubblici di Sasso Morelli e Sesto Imolese. Ad accompagnarli c’erano i tecnici di Area Blu, i progettisti degli interventi e i comitati di gestione dei rispettivi centri sociali. Nei prossimi mesi, infatti, saranno ultimati i lavori di realizzazione dei centri sociali delle due frazioni.

A Sasso Morelli è in fase di ultimazione un centro sociale ex novo, che sorge in prossimità del campo sportivo, con un investimento complessivo di 920 mila euro, mentre a Sesto Imolese si tratta di un corposo ampliamento e della qualificazione della restante parte dell’edifico esistente, per un totale di 650 mila euro, sempre finanziati dal Comune.

“Sono investimenti destinati a due frazioni del nostro territorio che attendevano da tempo spazi pubblici adeguati per consentire ai cittadini di vivere momenti di relazione e di incontro; aspetti questi molto importanti per la coesione sociale” commenta il vice sindaco Roberto Visani. “Ringrazio tutte le persone che nei nostri centri sociali prestano come volontari il loro servizio, testimoniando così il valore dell'impegno per gli altri” aggiunge Visani, che conclude “il nostro obiettivo è quello di continuare a destinare risorse pubbliche anche allo sviluppo delle nostre frazioni, nelle quali oggi vivono 16 mila persone, che costituiscono parte integrante della nostra comunità cittadina”.