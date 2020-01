Truffa ad anziano al Savena: si finge tecnico Hera e porta via gioielli e orologi

Si è spacciato per un dipendente dell'Hera e, con un complice, ha rubato gioielli e orologi. Ieri alle 13, un 73enne ha chiamato il 113 segnalando il furto.

Gli agenti, arrivati nell'appartamento, nel quartiere Savena, hanno appreso che alle 12 un uomo si era qualificato come operatore della multiutility, inviato in zona per la sostituzione dei bidoni per la raccolta dell'umido. L'uomo, descritto come italiano, senza particolari accenti, sulla trentina, con capelli mossi e baffi, si è così recato insieme al padrone di casa sul balcone, ma aveva lasciato aperta la porta d'ingresso.

A quel punto è entrato in scena il complice che ha mostrato al padrone di casa alcune foto, dicendo che la Polizia locale le aveva trovate in strada. Mentre il "tecnico Hera" se la svignava, vittima e secondo truffatore, sempre descritto come giovane e italiano, si sono recati in camera da letto dove le foto erano custodite. Quando è rimasto solo in casa, il 73enne si è accorto del furto: all'appello mancavano 250 euro, tre Rolex e altri monili. Indaga la Polizia.