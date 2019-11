Spaccia droga mentre è ai domiciliari, alla caviglia il braccialetto elettronico

I carabinieri di San Ruffillo hanno arrestato un 50enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, cittadino albanese, si trovava sottoposto agli arresti domiciliari quando è finito in manette per aver venduto della cocaina a un 22enne italiano che era andato ad acquistarla nel suo appartamento situato nel Quartiere Savena.

Il 50enne, infatti, non potendo uscire da casa per via della misura restrittiva, controllata dal braccialetto elettronico, ricevuta di recente sempre per fatti di droga, aveva comunque proseguito la sua attività, spacciando la cocaina direttamente da casa. La scoperta è stata fatta grazie a un’attività info-investigativa dei Carabinieri in collaborazione con alcuni cittadini del posto che avevano segnalato ai militari la presenza di persone sospette nelle strade della zona.

Il 22enne, identificato nei pressi dell’abitazione dell'arrestato, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre lo spacciatore, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, del materiale idoneo al taglio e al confezionamento della stessa e quasi 8mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti dei Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore è rimasto agli arresti domiciliari, in attesa di essere comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.