Castel San Pietro, scabbia in casa di riposo: anziani e operatori colpiti

Casi di scabbia sono stati riscontrati nella residenza per anziani La Coccinella di Castel San Pietro. Lo conferma l'Azienda USL che fa sapere: "Appena abboamo ricevuto la segnalazione, siamo intervenuti attivando le procedure stabilite da un protocollo consolidato e ben definito ovvero: sopralluogo constatazione profilassi e informazione, controlli post profilassi".

I sintomi - aggiungono dall'Ausl - "molto lievi, sono stati riscontrati sia su pazienti che operatori (rispettivamente 6 e 4) e la situazione, costantemente monitorata, è sotto controllo".

Confermato il sospetto diagnostico infatti è stata effettuata la profilassi sia per gli ospiti che per gli operatori tramite un semplice trattamento con una crema specifica (da applicare due volte a distanza di una settimana). Inoltre il personale dell’azienda sanitaria ha già provveduto ad informare gli operatori presenti in struttura e a contattare i familiari delle persone coinvolte a cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie e utili al caso.

Come si prende la scabbia

“La scabbia è causata da un parassita e si trasmette mediante stretto contatto personale- spiega Gabriele Peroni, direttore dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’Azianda USL di Imola – con una persona infetta. E' fastidiosa per l’intenso prurito ma non provoca particolari conseguenze cliniche. La trasmissione indiretta attraverso abiti o altri effetti personali è possibile ma più difficile. I parassiti, infatti, non sopravvivono più di 3-4 giorni nell’ambiente al di fuori della pelle. Il prurito è più forte di notte. Le zone prevalentemente interessate sono le superfici laterali delle dita, i polsi, i gomiti, le ascelle, la linea della vita, le cosce, l’ombelico, i genitali, la parte inferiore delle natiche, l’addome, i contorni esterni dei piedi. La scabbia – conclude il dottore - è diffusa in tutto il mondo e colpisce tutte le razze e le classi sociali indipendentemente dall’età, dal sesso e dalle condizioni di igiene personale”.