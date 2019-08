Molinella: casi di scabbia in una casa di riposo

"La premessa è che la situazione è già tornata alla normalità. Il problema è che stata portata in una casa di riposo una paziente che aveva contratto la scabbia, e ha inevitabilmente contagiato un altro paio di persone".

A spiegare a BolognaToday quanto accaduto in una struttura per anziani a Molinella è il sindaco Dario Mantovani, che incalza: "La nostra priorità, oltre la cura delle persone, era capire subito da dove fosse partito tutto. E' così emerso che la donna ha contratto la malattia mentre usciva dall'ospedale dal quale era stata dimessa. Tutti i casi di contagio registrati nella casa di riposo sono già in fase di risoluzione, perché tutti hanno iniziato subito le apposite terapie".

In totale tre le persone che sono state contagiate nella casa di riposo dalla paziente trasportata dall'esterno: due pazienti e una operatrice, e non appena il Comune è stato informato, immediatamente è partita la procedura stabilita dal protocollo.

La scabbia è una malattia contagiosa delle pelle, causata da un parassita molto piccolo e di solito non direttamente visibile, che si inocula sotto la pelle provocando anche un intenso prurito. L'infestazione negli animali causata da specie di acari simili viene chiamata "rogna sarcoptica".

