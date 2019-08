Ritorna a casa il padre 'fuggito' in vacanza con le figlie

E' tornato a casa l'uomo di 39 anni che da qualche giorno non dava più sue notizie, assieme alle due figlie di 3 e 5 anni che aveva portato con sè in Romania. L'uomo, che si stava separando dalla moglie, aveva concordato con lei il periodo di villeggiatura. Periodo che però, è andato oltre il previsto. La donna, 28enne connazionale dell'uomo, non ha però avuto notizie da lui, e dopo qualche giorno si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia.

Il marito però nelle scorse ore ha però fatto ritorno a Imola, città dove risiede con la moglie, e di conseguenza la denuncia per sottrazione di minore e trattenimento all'estero, reati per i quali l'uomo stava per essere ricercato.