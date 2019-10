Ricoverato esce dall'ospedale e va al bar a ubriacarsi

Era ricoverato al Sant'Orsola ma a un certo punto, intorno alle 15.45 di ieri, ha deciso di uscire per andare in un bar poco lontano a bere. Visto e riconosciuto quando ormai era in stato di ebbrezza dai sanitari del 118 che lo avevano trasportato al nocosomio è stato avvicinato con l'intento di riportarlo nella sua stanza.

L'uomo, indiano dell'87, si è però rifiutato di farlo e ha opposto resistenza: ha proseguito così anche quando sono arrivati i poliziotti, che alla fine lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.