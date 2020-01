Sciopero tassisti, la Lega: "Miopia e protervia dell'assessore Priolo"

Lo sciopero dei tassisti di Bologna è "legittimo e giustificatissimo". Per la capogruppo della Lega in Comune, Francesca Scarano è colpa "della miopia e della protervia dell'assessore Irene Priolo".

"Bologna dovrà subire gli immancabili inconvenienti di uno sciopero - afferma Scarano - a causa della miopia e della protervia dell'assessore Irene Priolo, attagliatissima interprete di una politica dirigistica della mobilità cittadina che, invece di contribuire a risolverli, crea costantemente problemi nuovi, aggravando i già tanti esistenti".

Secondo la leghista, però, "quel che è più grave è che le iniziative unilaterali dell'amministrazione rischiano di compromettere le condizioni sociali ed economiche di un'intera categoria di lavoratori, che per di più ha manifestato tutte le intenzioni migliori per potenziare il servizio e andare incontro alle esigenze degli utenti". I tassisti però "sono rimasti inascoltati - attacca Scarano - così come sorda è rimasta l'amministrazione alle nostre sollecitazioni migliorative".

Ma la leghista punta il dito anche contro Cgil e Cna, che hanno "differenziato le loro posizioni rispetto alle altre sigle sindacali di categoria, accusandoli di fare politica, quando e' evidente che sono proprio Cgil e Cna a sottomettere le istanze dei taxisti alla loro volontà elettoralistica di far apparire Bologna e l'Emilia come una terra senza problemi e conflitti economici e sociali". Scarano parla dunque di "asservimento delle istanze sindacali alle logiche della campagna elettorale di Bonaccini", che però "farà perdere ulteriori consensi a chi tenta di preservare spazi di potere sulla pelle dei lavoratori". (dire)