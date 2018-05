Scarpe arancioni in centro? E' l'iniziativa di "Guerrilla marketing"

Scarpe arancioni a sorpresa in centro. E' l'iniziativa di "Guerrilla marketing" che annuncia che in occasione della StraBologna, sabato 19 e domenica 20 maggio, sarà organizzato un punto straordinario di raccolta di scarpe da ginnastica e infradito usurate.

L'iniziativa fa parte del progetto "Le Tue Scarpe Al Centro", il progetto di promozione dell'economia circolare e della solidarietà di Arpae Emilia - Romagna e dei Centri di educazione alla sostenibilità regionali che invita tutti i cittadini a portare questi particolari "rifiuti".

Pavimento per il parco giochi

Se appositamente trattate, diventeranno un granulato di gomma adatto a realizzare pavimentazioni per parchi gioco: il materiale prodotto sarà donato al comune di Amandola, coinvolto nel terremoto del 2016, per la realizzazione di un parco giochi per bambini.

A Bologna la raccolta, che intreccia sport, solidarietà e economia circolare, è promossa dal Comune di Bologna con la collaborazione del Centro Antartide e il supporto del Gruppo HERA. Oltre alla Strabologna la raccolta continua prima e dopo l'evento in altri 10 punti in tutta la città:

- Centro sportivo Barca (Via Raffaello Sanzio, 6)

- Centro sportivo Due Madonne (Via Carlo Carli, 56)

- Centro Sportivo Lame (Via Vasco de Gama 20)

- Piscina Carmen Longo (Via dello Sport 6)

- Piscina Vandelli – Arcoveggio (Via di Corticella 180/1)

- Scuola primaria Garibaldi (Via Filippo Beroaldo 34)

- Scuola secondaria I grado Saffi (Via Alfredo Panzini 11)

- Scuola secondaria I grado Farini/Scuola primaria Padre Marella (Via Populonia, 11)

- Centro Card. Poma (Via Corrado Mazzoni, 8)

- URP Comune di Bologna (Piazza Maggiore)

- URP della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 50)

- Sede della Regione Emilia-Romagna (via della Fiera 8).