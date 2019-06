Scarpe di marca, imitazioni perfette vendute online: oscurati 2 siti

Scarpe contraffatte di due noti marchi italiani, vendute su siti internet 'clone' delle case madri originali. Così la Guardia di Finanza di Bologna è arrivata a sequestrare due siti internet, inibendone l'accesso attraverso i provider nazionali. Sui portali, come ricostruito dalla FIamme Gialle felsinee, erano venduti a prezzi stracciati pordotti a prima vista originali, ma che a successivi controlli sono risultati contraffaftti. Inoltre, anche i siti in questione avevano una veste grafica in tutto e per tutto simile agli originali tanto da indurre in errore i consumatori.

Tutto è partito da un esposto-denuncia presentato da un ex cliente che aveva comprato scarpe per circa 250 euro. Una fattura di accompagnamento della merce che indicava Hong Kong quale luogo di provenienza e l'impossibilità di restituire il prodotto hanno insospettito l'acquirente. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero riscontrato che le calzature erano prodotte e personalizzate con accessori di produzione e standard di lavorazione non conformi a quelli utilizzati dalla 'casa madre' e venivano vendute a prezzi, rispetto ai valori dei beni genuini, inferiori dal 30% al 50%.

Così i due siti internet - gestiti da domini di proprietà di una società statunitense e costituiti da soggetti di etnia cinese- sono stati oscurati.