'Abbiamo fatto le scarpe a Saputo': lui li ringrazia con una lettera

Due amici, una passione fortissima per il Bologna e per il "pallone" in generale, un'antica professione ereditata dal padre e il regalo personalizzato fatto consegnare a Joey Saputo, imprenditore canadese nonché notoriamente presidente della nostra squadra (come dell'Impact de Montréal ndr). Da qui si parte con la storia di Angelo e di Gianluca, che comincia con l'dea di "fare le scarpe al presidente" e finisce con una lettera che arriva da lontano.

"Io e Gianluca siamo amici di infanzia e da sempre condividiamo la passione per il calcio - spiega Angelo Scialpi - Io nella vita ho seguito le orme di mio padre e ho cominciato a lavorare con lui come calzolaio. Con Gianluca, che è dipendente di una azienda della zona e giocatore nel settore dilettantistico, ci siamo sempre frequentati e abbiamo condiviso, come dicevo prima, la passione per il calcio seguendo come accompagnatori ormai da diversi anni i ragazzi del settore Giovanile del Bologna FC".

E a un certo punto vi è venuta l'idea di ringraziare il presidente Joey Saputo realizzando per lui un paio di scarpe molto speciali...

"Esatto. Seguendo i ragazzi del settore giovanile, ma anche della prima squadra, abbiamo avuto l’idea di ringraziare personalmente un personaggio così importante che tanto ha fatto per questa Società. Si tratta di scarpe artigianali interamente realizzate in pelle e personalizzate con i colori tipici delle due società sportive di cui è Presidente Saputo, ovvero Bologna FC e Montreal, arricchite della personalizzazione con il suo nome e la stampa dei rispettivi loghi".

Come è nata l'idea?

"L’idea delle scarpe personalizzate nasce appunto dall’unione della nostra passione per il mondo del calcio, la nostra amicizia e la mia professione. E' venuta in modo naturale visto che sono un artigiano".

Come e quando siete riusciti a consegnarle a Joey Saputo?

"Le scarpe sono state consegnate in accordo con i magazzinieri degli spogliatoi della prima squadra che si sono adoperati per far avere al Presidente Saputo il nostro omaggio di ringraziamento".

Poi è arrivata la lettera di ringraziamento...che emozioni vi ha dato vedere la firma del Presidente? Cosa c'è scritto?

"Sì. Saputo ci ha voluto ringraziare attraverso una lettera ed è stata una grandissima emozione perché ho visto gratificare tanti anni di lavoro e dedizione, è una cosa che farà piacere anche al mio defunto papà, ne sono certo...Una persona di elevato spessore che sta investendo tanti soldi per migliorare il Bologna calcio e la città di Bologna: un onore.

Il testo della lettera dice così: Grazie di cuore per l'affettuoso pensiero che ho molto gradito. Ti mando un caloroso abbraccio in attesa di poterlo fare di persona".

E' possibile per i tifosi farsi fare le stesse scarpe che avete donato a Saputo?

"Ovviamente sì, è possibile per ogni tifoso o giocatore personalizzare le proprie scarpe in diversi modelli e speriamo che questa nostra idea possa piacere".