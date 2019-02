Corno alle Scale: ferito sulla pista da sci, 20enne soccorso in elicottero

Incidente sulle piste da sci a Corno alle Scale, località Polle, questa mattina, dove un ragazzo di 20 anni è caduto accidentalmente sulla pista nera. Da quanto si apprende, il giovane ha perso conoscenza dopo il volo e ha riportato un trauma facciale. Allertati i soccorsi, il 20enne è stato trasportato in elicottero fino all'ospedale, per le cure del caso.

Quello odierno è l'ultimo di una serie di interventi effettuati nella zona: solo lo scorso weekend, infatti, 3 infortuni si erano registrati nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale. In particolare un bimbo di otto anni era scivolato poco prima per oltre cento metri su un pendio fuoripista ghiacciato, accusando diversi traumi. L'elisoccorso lo aveva trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 2.