sciacalli argelato

In merito alla presenza in paese di furgoni che stanotte/stamattina raccoglievano impropriamente materiale esposto dai cittadini dopo lo sgombero dei locali allagati, comunico che i Carabinieri, in collaborazione con la Polizia municipale, stamattina hanno fermato due furgoni e arrestato 4 persone. Grazie al Comando mobile dei Carabinieri per la loro presenza in piazza e per la collaborazione che stanno prestando alla PM della Reno Galliera, in questo momento così delicato è ancora più odioso, per non dire altro, che si verifichino fatti del genere.