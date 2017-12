Sciarpe e indumenti in regalo a chi ne ha bisogno: sorpresa sotto l'albero davanti al Comune

Si chiama 'Pino sciarpa' e si trova sotto il portico di Palazzo d'Accursio: è il progetto promosso dai Guardian Angels in collaborazione con Reuse with Love e Agimap per riscaldare il Natale di chi ne ha più bisogno

Sciarpe, cappelli, guanti ma anche indumenti da donare a chi dorme per strada e ha bisogno di calore. Le sciarpe "sospese", già apparse a novembre in zona San Donato, in occasione del Natale e finché farà freddo, resteranno su un piccolo abete che si trova sotto il portico del palazzo comunale, in piazza Maggiore.