Trasporti: sciopero dipendenti delle ferrovie il 25 gennaio, treni a rischio

Sciopero il 25 gennaio dei dipendenti della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana della direzione Area Circolazione di Bologna. La durata della protesta è di 8 ore, dalle 9 del mattino fino alle ore 17.

Il fermo è stato proclamato dalle sigle sindacali, da Cgil alla Cisl, fino a Uil, Ugl-Af e Fast.

Il 19 e 20 gennaio, ripercussione anche a Bologna per il fermo del settore equipaggi Trenitalia in Toscana, dalle ore 21.00 di Sabato per 24 ore, fino alle 21.00 della domenica.

Il 21 gennaio si fermeranno invece i bus e i pullman noleggio con conducente.