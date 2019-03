Sciopero 15 marzo per il clima a Bologna: cosa c'è da sapere

Venerdì 15 marzo un appuntamento simbolico attende i giovani attivisti per il clima di tutto il mondo. Il giorno è stato fissato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg per uno sciopero per il clima.

A Bologna dalle 9 gli attivisti si riuniranno in Piazza Maggiore per "un evento storico, un evento nato da studenti ma diventato per professori, per famiglie, per bimbi, per tutti" si legge in una nota.

Gli organizzatori fanno sapere:

Ricordati di portare un cartello con slogan o foto per esprimere le tue richieste o preoccupazioni

Ricordati che sarà una protesta NON VIOLENTA

Evita di portare pettorine / bandiere di associazioni / partiti politici / sindacati ecc.. Scendiamo nelle piazze come singoli cittadini, l'UNICO nostro obbiettivo è essere TUTTI uniti per il clima

Tutte le foto che farai all'evento le potrai mandare via mail: fffbologna@gmail.com oppure condividerle direttamente sulla pagina. Le condivideremo in un album unico!

Sciopero 15 marzo, Friday for future: perchè

"3 anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi" si legge in un comunicato "le promesse che ci sono state fatte devono ancora trasformarsi in azioni. Dobbiamo accelerare la transizione verso un’Italia senza emissioni di gas serra. Sono sempre più numerosi i cittadini che vogliono aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, un futuro sostenibile, in breve più risolutezza politica per il pianeta. Gli scienziati sottolineano che il riscaldamento globale non deve superare 1,5°C, al fine di evitare grandi disastri. Ci resta poco tempo.