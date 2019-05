Sciopero 17 maggio disagi in vista anche per chi viaggia in treno

Venerdì 17 maggio sciopero per treni e bus. Trasporti a rischio anche in Emilia-Romagna per lo sciopero ferroviario indetto a livello nazionale dall'Usb: la protesta interesserà i lavoratori del bus trasporto locale, delle ferrovie e dei traghetti (non il trasporto aereo, che invece sarà coinvolto dallo sciopero martedì).

Sul trasporto pubblico locale, in particolare, lo sciopero di domani si estenderà su quattro ore con modalità che variano da città a città: a Bologna e Ferrara dalle 10:30 alle 14:30; a Parma, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dalle 17 alle 21; a Modena, Reggio Emilia e Piacenza dalle 16:30 alle 20:30. Il trasporto ferroviario (Fs, Italo, Trenord) sciopererà invece per otto ore, dalle 9 alle 17.

Nel trasporto marittimo e quello merci, infine, braccia incrociate per 24 ore. Lo sciopero, spiega Usb, tra le varie motivazioni è indetto "a tutela e garanzia del reale esercizio del diritto di sciopero e contro le continue interpretazioni restrittive operate dalla commissione nazionale di garanzia", ma anche "contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto".

Nell'elenco, poi, anche la richiesta di maggiore sicurezza sul lavoro e di una "riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario". Anche Tper segnala lo sciopero in arrivo, avvertendo che nelle ore interessate "i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti". Più precisamente, per il bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso la periferia (e viceversa) con orario di partenza fino alle 10,15. Le biglietterie aziendali Tper e gli sportelli di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell'intera giornata.

Lo sciopero, continua Tper, riguarda anche il personale addetto all'area Sosta e Mobilità: in questo caso, le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni saranno garantite in tre turni mattinali e tre turni pomeridiani di Operatori qualificati della mobilità. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 10,20.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 10,15. Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper di Bologna e Ferrara, poi, l'astensione è proclamata dalle 9 alle 13: "Pertanto, negli orari di sciopero- segnala Tper- sulle linee della rete di competenza Fer Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara non saranno garantiti i servizi".

Infine, disagi "potrebbero verificarsi- avverte l'azienda- anche in relazione alla possibile soppressione di treni Tper che circolano sul servizio regionale delle linee della rete Rfi Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna-Imola-Rimini, Bologna-Parma-Milano, Bologna-Poggio Rusco e Bologna-Porretta Terme".

Tper assicura che "adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio". Nel frattempo, l'azienda ricorda che le percentuali di adesione degli ultimi scioperi del personale Tper proclamato dall'Usb, il 3 dicembre 2018 e l'8 marzo 2019, "sono state rispettivamente del 21% e del 31%". (Pam/ Dire)