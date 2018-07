Sciopero treni e autostrade 21 e 22 luglio, disagi in vista per il weekend estivo

Sono diversi gli scioperi in programma per questo fine settimana, con inevitabili disagi ai viaggiatori che si devono mettere in viaggio per le vacanze estive. Si inizia venerdì 20 luglio con lo sciopero a scaglioni per tutta la giornata, indetto dalle maggiori sigle sindacali, del personale addetto agli appalti e -in Emilia Romagna- anche il settore pulizie. Per questo il 20 luglio le OO.SS. Regionali organizzano in Emilia Romagna un presidio dei lavoratori degli Appalti FS presso il piazzale antistante la Stazione di Bologna C.le dalle ore 9 alle ore 10.

Sabato 21 e domenica 22 luglio è la volta dei dipendenti di Trenitalia, Trenord, e Italo, oltre che delle compagnie aeree Vueling e Blue Panorama. Infine domenica 22 e fino alle prime ore di lunedì 23 a scioperare saranno le maestranze di Autostrade.

Per quanto riguarda Trenitalia ci saranno comunque alcuni treni garantiti, anche se meno che nella fascia feriale. Anche il personale di Italo si asterrà dal lavoro, qui i treni garantiti.

Anche il traffico aereo sarà lambito da uno scioperpo: i voli di Vueling e Blue Panorama potranno subire ritardi e cancellazioni per tutta la giornata di sabato 21 luglio. Le maestranze di Ryanair invece sciopereranno mercoledì 25. Rientrato invece lo sciopero dei controllori di volo Enav, revocato per il 20 luglio.

Nelle fasce 10-14, 18-22 e 22-02, tra domenica e lunedì a scioperare saranno anche gli addetti ai caselli e i dipendenti di Autostrade.