Dai bus alla sanità, proclamato sciopero generale per il 25 ottobre

Lo sciopero generale proclamato per venerdì 25 ottobre dai sindacati di base Sgb, Cub, Usi, Sicobas, Slaicobas, Adlcobas avrà effetti anche a Bologna. Astensioni dal lavoro son state già programmate nel campo dei trasporti bus e treni, ma anche nei settori della sanità e della scuola., ma l'appello è esteso a tutte le categorie di lavoratori,

Le motivazione dello sciopero, che si articlerà con unamanifestazione a Milano e con presidi territoriali a Ravenna e Reggio Emilia, sono la base per la manifestazione a Roma del giorno dopo e ruotano attorno a questi obiettivi generali: "Aumento di salari e pensioni, cancellazione del Jobs act e garantire un lavoro stabile a tutti, ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mettere in sicurezza i territori contro le politiche distruttive e inquinanti, cancellare la legge Fornero e andare in pensione a 60 anni con 35 anni di contributi".

E ancora salute, casa, istruzione pubblica devono essere diritti per tutti e non un privilegio per pochi, garantire i diritti sindacali attraverso libere elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e il pieno diritto di sciopero.

Altri punti dello sciopero sono eliminare ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza, cancellare i decreti sicurezza che prevedono l’arresto per chi protesta, no alle guerre, sì al taglio delle spese militari e alla riconversione delle fabbriche d’armi.

"Le annunciate politiche espansive del governo Conte -si legge nel comunicato di indizione- sono infatti rimaste semplici dichiarazioni propagandistiche mentre le misure economiche che, di giorno in giorno, stanno emergendo si collocano nel solco dell'austerità targata Unione Europea.

Sgb ER segnala anche due presidi in regione chi non potrà recarsi a Milano. Il primo a Reggio Emilia in Piazza Prampolini ore 9,30. Il secondo a Ravenna in Piazza del popolo ore 10.00.