Sciopero 4 marzo: precettati gli istituti di vigilanza

Il Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi ha adottato un provvedimento di precettazione nei confronti di alcuni lavoratori dipendenti da Istituti di vigilanza che scioperano il 4 maggio.

Dovranno dunque presentarsi a lavoro coloro che che prestano servizio in favore degli Uffici giudiziari e dei presidi

ospedalieri dell’Ospedale Maggiore, del Policlinico, S. Orsola Malpighi, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Ospedale Bellaria, oltre che dei Sert e della Rems di Bologna: "Il provvedimento si è reso necessario in relazione allo sciopero nazionale proclamato dai Sindacati di categoria per il prossimo 4 maggio ed è limitato a quegli ambiti di attività di particolare rilievo e sensibilità ritenuti essenziali", si legge nella nota prefettizia.