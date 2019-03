Festa delle donne, è sciopero: cortei, presidi e manifestazioni

Una festa, ma anche uno sciopero. Si apre con una astensione dal lavoro generalizzata (lo sciopero internazionale delle donne) chiamata dai sindacati di base la giornata di oggi, 8 marzo 2019. Organizzata dalla rete 'Non una di meno' e da decina di altri soggetti, l'iniziativa avrà diversi momenti diffusi per la città, mentre in diverse categorie potrebbero verificarsi disservizi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e in alcuni servizi.

Da stamane piazza Nettuno di anima con un microfono aperto e un presidio-maratona che porterà i manifestanti fino alle 13. Alle 9:30 un convegno sull'immagine della donna in aula magna all'Accademia di Belle Arti. Alle 11 in via de' Castagnoli presidio di Sgb per la scuola, Alle 13;30 in Piazza Verdi invece il ristoro sociale contro la pubblicità sessista. Infine, alle 17 l'evento principale: il corteo pomeridiano parteda piazza XX settembre, si snoda in via dei Mille per poi convergere in via Marconi e finire in Piazza Maggiore.

"L’8 marzo, in ogni continente, al grido di «Non Una di Meno!» sarà sciopero femminista -fa sapere le organizzatrici- Interrompiamo ogni attività lavorativa e di cura, formale o informale, gratuita o retribuita. Portiamo lo sciopero sui posti di lavoro e nelle case, nelle scuole e nelle università, negli ospedali e nelle piazze. Incrociamo le braccia e rifiutiamo i ruoli e le gerarchie di genere. Fermiamo la produzione e la riproduzione della società. L’8 marzo noi scioperiamo!".

Lo sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo è indetto da tutte le categorie pubbliche, private e cooperative è già stato proclamato dalle sigle sindacali CUB, USI e USI-AIT, USB, SGB e Confederazione COBAS (SI Cobas, ADL Cobas, Cobas Comitati di Base della Scuola e SLAI Cobas per il sindacato di classe).