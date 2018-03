Sciopero treni: in ritardo AV e lunga percorrenza

Oggi sciopero del personale del Gruppo FS, dalle ore 0:00 alle ore 21:00. Nella stazione di Bologna si registrano ritardi intorno ai 20 minuti, soprattutto per i treni a lunga percorrenza e Alta Velocità.

In particolare, in mattinata, si registrano ritardi per i treni:

- 604 da Pescara (07:10) a Milano C.le (13:45) viaggia con un ritardo di 36 minuti, non a causa dello sciopero, ma per la presenza di persone estranee lungo la linea ferroviaria (36 minuti)

- IC 604 delle 07:10 da Pescara a Milano Centrale (27 minuti)

- REG 2128 delle 08:45 da Ancona a Piacenza (36 minuti)

(in aggiornamento)