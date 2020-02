Caos Coronavirus, rinviato lo sciopero del trasporto aereo

Fermo del trasporto aereo rinviato: lo sciopero di 24 ore programmato per la giornata del 25 febbraio è stato bloccato. Lo rende noto Fit Cisl, dopo che la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha rivolto "un fermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020" per esigenze legate all’emergenza Coronavirus.

Permane la situazione critica delle compagnie Air Italy e Alitalia, ma nella giornata del 25 febbraio gli oltre 350 voli inizialmente coinvolti nel fermo voleranno.

Nel frattempo, questa mattina un volo dell'Alitalia con 212 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio sarebbe stato bloccato a Mauritius. L'aereo era decollato da Fiumicino alle ore 21:40 del 23 febbraio. È stato autorizzato lo sbarco solo ai passeggeri provenienti dalle zone italiane non a rischio: "In base a disposizioni delle autorità di Mauritius, non trasmesse alla compagnia prima dell'arrivo del volo, lo sbarco di 40 persone originanti da Lombardia e Veneto sarebbe stato condizionato a una messa in quarantena locale. Su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia ne sta predisponendo il rientro immediato, nonostante nessuno di loro abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere", rende noto la compagnia di banidera.